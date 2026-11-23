Krokodile gelten als lebende Fossilien, sie sind so alt wie Dinosaurier. Wieso sind Dinos also ausgestorben und Krokodile nicht?

Britische Forschende haben das mit Fosillien und Computersimulationen untersucht. Sie schreiben in der Fachzeitschrift Science Advances, dass Krokodile auch überlebt haben, weil sie ihre Körper nicht groß an Klimaveränderungen angepasst haben. Stattdessen sind sie umgezogen an Orte, die zu ihren Bedürfnissen gepasst haben.

Durch den Meteoriteneinschlag, bei dem vor 66 Millionen Jahren die Dinos ausgestroben sind, wurde die Erde deutlich kühler. Rund um den Äquator war es aber immer noch warm genug für Krokodile. Dort haben sie also ausgeharrt, bis auch andere Orte der Welt für sie wieder bewohnbarer wurden.

Andere Überlebensvorteile waren wohl, dass Krokodile nicht nur an Land leben, sondern auch im Wasser. Sie beim Essen nicht sehr wählerisch sind. Und als wechselwarme Tiere kaum Energie brauchen, um Ihre Körper warm zu halten.