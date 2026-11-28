In Mexiko gelten mehr als 130.000 Menschen als vermisst, viele von ihnen seit Jahren.

Oft steht ihr Verschwinden in Verbindung mit Drogenkartellen oder Aktionen der mexikanischen Armee. Im mexikanischen Bundesstaat Chiapas haben sich jetzt mehr als 1.500 Mitglieder der indigenen Zapatisten-Bewegung auf dem Weg nach Mexiko-Stadt gemacht, um dort für Aufklärung zu demonstrieren. Zur Abfahrt der Busse kamen auch Angehörige von Verschwundenen. Die Zapatisten wollen bis Januar in der mexikanischen Hauptstadt bleiben. Für den 19. Dezember ist eine Großdemonstration geplant.

Die zapatistische Bewegung besteht vor allem aus Angehörigen indigener Maya-Gruppen aus Chiapas. Sie wurde durch einen bewaffneten Aufstand vor knapp 33 Jahren weltweit bekannt. Der richtete sich damals gegen das Nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta und endete nach 12 Tagen mit einem Waffenstillstand. Seitdem engagieren sich die Zapatisten friedlich für mehr politische und soziale Rechte für Indigene in Mexiko und gegen eine neoliberale Wirtschaftspolitik.