Auf der Weihnachtsinsel ist wieder Saison. Das hat nichts mit Advent zu tun, sondern mit einer Berühmtheit der Insel: der roten Weihnachtsinsel-Krabbe.

Die ist wieder unterwegs - und zwar zu Millionen. Die Landkrabben leben normalerweise in Wäldern. Sie machen sich aber jedes Jahr im November auf den Weg zum Strand. Die Tiere paaren sich dort, anschließend legen die Weibchen ihre Eier ab.

Die Krabbenwanderung führt zu den berühmten Bildern, dass Straßen und Strände praktisch rot sind vor Krabben. Die Tiere sorgen auf der Weihnachtsinsel für Verkehrsprobleme. Teils werden Straßen gesperrt. Es gibt aber auch extra Krabbenbrücken, über die die Tiere krabbeln. Das kann man sich auch im Livestream ansehen. Die Krabben gibt es nur auf der Weihnachtsinsel und den Kokosinseln - beides Außengebiete Australiens.