Viele Jugendliche haben Angst davor, dass von ihnen sexuelle Deepfakes erstellt und im Netz verbreitet werden.

Die Landesanstalt für Medien NRW hat mehr als 2.000 Elf- bis 17-Jährige befragen lassen. Zwei Drittel gaben an, Angst davor zu haben, dass KI-generierte Nacktfotos oder -Videos von ihnen kursieren.

Fast alle Befragten, nämlich 90 Prozent, stimmten der Aussage zu, dass ein Deepfake über sie genauso schlimm wäre wie ein echtes Nacktbild. Die Forschenden erklären das damit, dass Bilder zwar erfunden sein können, dass für Betroffene eine Bloßstellung aber real ist.

Die Fachleute sagen: Ein Gesetz zum Schutz vor digitaler Gewalt und vor sexuellen Deepfakes - wie die Bundesregierung es plant - sei hilfreich.