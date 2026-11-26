Es ist die erste landesweite Studie in Italien zum sexuellen Missbrauch von Minderjährigen in der katholischen Kirche:

Jetzt ist der Bericht (pdf) veröffentlicht worden. Er dokumentiert Vorwürfe gegen fast 360 Geistliche und 385 Opfer - ihre Fälle wurden der Kirche zwischen den Jahren 2001 und 2021 gemeldet. Die Mehrheit der Betroffenen waren Jungen, vor allem Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren.

Aus dem Bericht geht auch hervor, dass es gegen gut 120 der beschuldigten Geistlichen staatliche Verfahren gab. Gegen mehr als 200 haben die kirchlichen Behörden Maßnahmen eingeleitet - etwa 40 wurden am Ende entlassen. Der Bericht ist aber auch lückenhaft. Einige Diözesen haben sich gar nicht beteiligt. Und Betroffeneninitiativen hatten schon bei der Ankündigung kritisiert, dass der Untersuchungszeitraum zu kurz ist.

Die italienischen Bischöfe haben jetzt angekündigt, dass ein nationales Kirchengericht für besonders komplexe Verfahren und eine Beobachtungsstelle für Missbrauchsfälle eingerichtet werden sollen. Außerdem soll es weitere Untersuchungen geben.

Hier berichten die Vatican News.