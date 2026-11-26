Auch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland haben Hunderte Kinder und Jugendliche sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche erlebt.

Zu diesem Ergebnis kommen Forschende der Uni Trier. Laut ihrem Bericht (pdf) wurden zwischen 1946 und 2021 mehr als 780 Kinder, Jugendliche und schutzbedürftige Erwachsene dort zu Opfern. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fanden auch Hinweise auf über 250 mutmaßliche Täter – die meisten von ihnen Priester. Ermittlungen gab es aber nur gegen wenige.

Eine Autorin, die bei der Studie mitgemacht hat, geht davon aus, dass die echten Zahlen noch deutlich höher liegen. Sie kritisiert, dass die Kirche den Missbrauch erst möglich gemacht hat: Statt Täter konsequent zu bestrafen, habe die Bistumsleitung betroffene Priester oft einfach an andere Orte versetzt. Das Bistum Trier gilt als das älteste katholische Bistum in Deutschland.