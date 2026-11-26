Im Thrakischen Meer zwischen Nordgriechenland und der Türkei tauchen immer wieder Plastikboxen und Seile auf.

Damit werden dort illegal und unkontrolliert Oktopusse gefangen. Bei Bergungsaktionen in den letzten drei Jahren haben Freiwillige und die Behörden mehr als 55.000 Plastikkisten und gut 470 Kilometer Seil aus dem Meer geholt. Das berichtet unter anderem die griechische Zeitung Kathimerini. Bei den Bergungsaktionen konnten auch fast 4.000 Oktopusse befreit werden.

Die Zeitung zitiert den Gouverneur des griechischen Bezirks Kavala - er sagt, der illegale Fang von Oktopussen bedroht gleichzeitig die Bestände und auch die Fischerei vor Ort. Deswegen sieht er Initiativen wie die Bergungsaktion als wichtig, um die Meeresumwelt zu schützen und gleichzeitig Fischerei auch in den kommenden Jahren möglich zu machen.

Die griechische Verwaltung hat jetzt für nächstes Jahr nochmal Geld bereitgestellt, um die Räumungsaktion fortzusetzen.