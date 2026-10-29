Von Juli bis September wurden weltweit rund 4,3 Millionen reine E-Autos zugelassen - so viele wie noch nie in einem Quartal. Das zeigt eine Analyse der Unternehmensberatung PwC.

Besonders stark ist die Nachfrage in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien gestiegen. In Deutschland war fast jedes dritte neu zugelassene Auto rein elektrisch unterwegs, es wurden im Sommer damit mehr reine E-Autos als Verbrenner gekauft. In China fährt inzwischen jedes zweite neu zugelassene Auto elektrisch.

Mit E-Autos kommt man weiter fürs gleiche Geld

Steigende Spritpreise und niedrigere Stromkosten machen Elektroautos für viele Käufer zunehmend attraktiv. PwC rechnet anhand eines kleinen SUVs vor, wie weit man in Deutschland aktuell mit einem Budget von 100 Euro kommt, wenn man Strom oder Sprit tankt. Mit Benzin und Diesel waren es etwa 500 bis 600 km, bei einem Elektroauto rund 800 bis 1100 km, je nachdem, ob man per Wallbox zuhause die Batterie lädt oder teurer unterwegs an Ladesäulen.