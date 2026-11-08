Ortungsgeräte, so leicht, dass ein Schmetterling sie auf dem Rücken tragen kann.

Mit solchen winzigen Sendern verfolgen Forschende die jährlichen Wanderungen der Monarchfalter durch Nordamerika. Denn die können mehrere tausend Kilometer lang werden, zum Teil aus Kanada bis nach Mexiko.

Ein Team vom Project Monarch hat Hunderten der orange-schwarzen Schmetterlinge solarbetriebene Bluetooth-Tags verpasst. Die damit gesammelten Daten sollen helfen, wichtige Rastplätze zu identifizieren und die bedrohten Schmetterlinge besser zu schützen.

Monarchfalter per App verfolgen

Die Bestände hatten sich zuletzt zwar erholt, so groß wie in den 1990er Jahren sind sie aber weiter nicht. Wer sich für die Reise der Monarchfalter interessiert, kann die Tracking-Daten über eine kostenlose App verfolgen. Hinter dem Projekt stehen mehr als 80 nordamerikanische Umweltorganisationen.