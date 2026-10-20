Idefix hat sich auf den Weg zum Mars gemacht.

Es geht allerdings nicht um den kleinen Hund aus den Asterix-Comics - Idefix ist ein deutsch-französischer Rover. Mit dem Mini-Erkundungsfahrzeug sollen die Rätsel um die Monde vom Mars gelöst werden. Dafür nimmt eine japanische Raumsonde den Rover mit zum Mond Phobos. Sie ist am frühen Morgen (Ortszeit) vom japanischen Weltraumbahnhof Tanegashima gestartet. Auf dem Marsmond soll Idefix den Boden untersuchen und einen geeigneten Ort finden, um Proben zu nehmen. Staub und Gestein von der Oberfläche sollen Hinweise dazu liefern, wie Phobos und auch der Marsmond Deimos entstanden sind.

Denn die beiden Monde könnten ehemalige Asteroiden sein, die vom Mars quasi eingefangen wurden und so in seine Umlaufbahn gelangt sind. Sie könnten aber auch aus Trümmern von einem gewaltigen Einschlag auf dem Planeten bestehen. Bis Idefix seinen großen Einsatz hat, dauert es allerdings noch - die Landung auf Phobos ist für Anfang 2029 geplant.

Es ist die bisher größte japanische Raumfahrtmission in das Sonnensystem. Japan arbeitet dabei mit der europäischen Raumfahrtagentur ESA und der US-Raumfahrtbehörde Nasa zusammen.