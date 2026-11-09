Macht Mikroplastik das Meer blau-grüner?

Laut einer Studie im Nature-Journal Communications Earth and Environment könnte es möglicherweise so sein. Das Studienteam hat Satellitendaten von 2002 bis 2022 ausgewertet, vom berüchtigten Großen Pazifischen Müllstrudel. Einige Teile des Meeres-Gebiets sehen auf den Bildern tatsächlich blauer und auch ein bisschen grüner aus. Das Studienteam hat dazu auch Computersimulationen gemacht. Und sagt: Vielleicht könnten Satellitenbeobachtungen zur abgestrahlten Farbe einer Meeresregion Anhaltspunkte zur Stärke der Plastikverschmutzung dort liefern.

Das müsste aber mit anderen Forschungsmethoden überprüft werden. Andere, nicht an der Studie beteiligte Forschende sind nicht sicher, ob das Ganze am Ende funktioniert. Sie finden andere Ansätze besser - bei denen liegt der Fokus darauf, an der Küste zu messen, wie viel (Plastik-)Müll dort ins Meer kommt.