Im Weltraum wird es voller: Tausende ausgediente Satelliten und Millionen andere Trümmerteile umkreisen die Erde und erhöhen das Risiko von Kollisionen.

Jetzt hat die Europäische Weltraumorganisation ESA ein Unternehmen aus Bremen beauftragt, mit der Mission ClearSpace-1 zu demonstrieren, wie ein ausgedienter Satellit eingefangen und aus dem Orbit entfernt werden kann. Dafür soll ein Service-Satellit entwickelt werden, der einen anderen Satelliten nach Ende seiner Mission wieder einsammelt. Der ausgediente Satellit soll mithilfe von Sensoren erfasst, dann angesteuert und am Ende mit einem Greifmechanismus eingefangen werden. Anschließend sollen beide Satelliten in der Erdatmosphäre verglühen. Die Mission soll 2030 starten.