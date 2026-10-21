Ein bestimmter Hefepilz wird immer mehr zum Gesundheitsproblem.

Es geht um Candidozyma auris - kurz C. auris. Der Erreger ist für gesunde Menschen meist harmlos. Wenn er aber in den Blutkreislauf von geschwächten Patienten gelangt, kann er lebensgefährlich sein. Und der Hefepilz ist ein multiresistenter Erreger. Das heißt, ihm machen viele Medikamente nichts aus. Ein britisches Forschungsteam hat jetzt vielleicht eine Antwort drauf gefunden, warum die Medikamente nicht helfen.

Das Team hat den Pilz einem Medikament ausgesetzt, das seine Zellwand angreift. Da fing er an, jede Menge Kopien seines gesamten Erbguts zu bauen. Das wiederum hatte zur Folge, dass es zu mehr Genveränderungen kommen kann - auch die Zellwand kann sich verändern. Und dann hilft das Medikament nicht mehr so gut.

Das Team sagt: Es braucht also neue Behandlungswege, um den Pilz zu bekämpfen. Es will jetzt Beispiel testen, ob eine Kombi aus mehreren Medikamenten gleichzeitig hilft. Die Studie ist im Fachblatt Nature Communications veröffentlicht.