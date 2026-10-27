In Kalifornien ist das KI-Unternehmen Anthropic verklagt worden, und zwar von den Verwaltern der Musikrechte des Sängers Elvis Presley.

Der Vorwurf: Die Entwickler des Chatbots Claude sollen mehr als 270 Presley-Songs zum Training ihrer KI-Modelle genutzt haben, ohne zuvor die notwendige Zustimmung einzuholen. Es geht um Titel wie "Can't Help Falling in Love", "A Little Less Conversation" und "Return To Sender". Außerdem soll Anthropic laut den Klägern technische Schutzmaßnahmen umgangen sowie Urheberrechtsangaben entfernt oder verändert haben. Anthropic hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Die Kläger fordern laut der New York Times einen Schadenersatz in Höhe von umgerechnet rund 37 Millionen Euro. Es ist nicht das erste Mal, dass Musikverlage und Rechteinhaber juristisch gegen KI-Unternehmen vorgehen. In Deutschland hat die Verwertungsgesellschaft Gema vor Gericht Erfolge gegen die KI-Anbieter Open AI und Suno erzielt. Beide Urteile sind aber noch nicht rechtskräftig.



