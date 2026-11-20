Der Seevogel des Jahres 2027 ist die Dreizehenmöwe.

Ausgewählt hat sie der Naturschutzverein Jordsand aus Schleswig-Holstein. Dreizehenmöwen sind klein und lebhaft, sie klauen aber eher keine Fischbrötchen oder Pommes. Sie sind nämlich echte Hochseemöwen und brüten in Deutschland nur auf der Insel Helgoland. Bis zum Beginn der 2000er Jahre hatte sich die Vogelart dort erholt. Aber seitdem gehen die Zahlen zurück. Sie gilt in der ganzen Europäischen Union als "stark gefährdet".

Auch in Großbritannien gibt es immer weniger der Vögel. Dort heißen sie Kittiwakes - weil ihre Rufe so klingen.

Mit der Wahl will der Naturschutzverein darauf aufmerksam machen, dass der Lebensraum und der Bruterfolg der Dreizehenmöwen durch Klimawandel und Fischerei bedroht sind. Außerdem gefährden Plastikteile die Seevögel, die sie mit der Nahrung aufnehmen.