Bis 2030 wollen die Vereinten Nationen knapp ein Drittel aller geschädigten Ökosysteme weltweit wieder herstellen - also zum Beispiel Moore wieder bewässern oder Mangrovenwälder aufforsten.

Jetzt hat das Uno-Umweltprogramm Unep eine Zwischenbilanz vorgelegt. Danach gibt es Fortschritte: Ein Viertel der bis 2030 angepeilten Fläche ist wiederhergestellt. Eine Million Jobs sind dadurch laut Unep entstanden.

Kritisiert wird allerdings, dass die allermeisten wiederhergestellten Flächen an Land sind. Zum Schutzprogramm gehören aber auch Meere, Seen und Küstenregionen. Da gibt es laut Unep viel weniger Fortschritt bei der Wiederherstellung von Ökosystemen - obwohl deren Zustand sich schneller verschlechtert.

Die Uno-Organisation sagt, dass es pro Jahr vier Mal so viel Geld bräuchte wie bisher, um das 2030er-Ziel insgesamt noch zu erreichen.