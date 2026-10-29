Bis 2030 wollen die Vereinten Nationen knapp ein Drittel aller geschädigten Ökosysteme weltweit wieder herstellen - also zum Beispiel Moore wieder bewässern oder Mangrovenwälder aufforsten.

Jetzt hat das Uno-Umweltprogramm Unep eine Zwischenbilanz vorgelegt. Danach gibt es Fortschritte: Ein Viertel der bis 2030 angepeilten Fläche ist wiederhergestellt. Eine Million Jobs sind dadurch laut Unep entstanden.

Fast nur Landflächen wieder hergestellt

Kritik: Die allermeisten wiederhergestellten Flächen sind an Land. Zum Schutzprogramm gehören aber auch Meere, Seen und Küstenregionen. Da gibt es laut Unep viel weniger Fortschritt bei der Wiederherstellung von Ökosystemen - obwohl deren Zustand sich schneller verschlechtert.

Die Uno-Organisation sagt, dass es pro Jahr vier Mal so viel Geld bräuchte wie bisher, um das 2030er-Ziel insgesamt noch zu erreichen.