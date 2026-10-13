In der Mathematik gibt es so genannte Millenium-Probleme - bedeutende Probleme, die bisher nicht gelöst wurden. Vor gut einem Monat hat die KI-Firma Open AI bekannt gegeben, eines von der Liste gelöst zu haben: das Navier-Stokes-Problem. Aber da scheint es wohl eine Ungenauigkeit zu geben.

Offiziell heißt es das Navier-Stokes-Existenz- und Glattheitsproblem. Dabei geht es darum, wie Flüssigkeiten und Gase fließen und ob die bisher geltenden Formeln unter allen Umständen immer sinnvolle Lösungen liefern. Die Lösung von Open AI wird derzeit noch von unabhängigen Forschenden überprüft.

Schon jetzt ist aber einem Team eine Ungenauigkeit aufgefallen: Die Lösung wurde einmal als Text mit Formeln veröffentlicht - so wie Menschen das machen würden - und einmal als Computer-Programmcode in der Sprache Lean. Die beiden Fassungen stimmen aber nicht überein. Das macht die Lösungsansätze nicht falsch oder richtig - es zeigt aber, dass die KI selbst eine Übersetzung liefert, die vom Original abweicht. Eine Ungenauigkeit, die dem Team erst nach zwei Wochen detaillierter Überprüfung aufgefallen ist. Die Studie ist bisher nur als Preprint erschienen, Open AI hat die Ungenauigkeit aber besätigt.