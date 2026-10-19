Schlauchpilze wie Morcheln und Trüffel haben einen neuen Verwandten:

Den Dianjunis Rex, kurz D-Rex. Der Name kommt nicht von ungefähr, denn sein Fruchtkörper wird bis zu einen halben Meter groß und rund zwei Kilo schwer. Ein Rekord unter den Schlauchpilzen.

Entdeckt wurde die neue Pilz-Familie im Südwesten Chinas. Dort wachsen die D-Rex-Pilze auf den Wurzeln von Bäumen. Dass sie so groß sind, kostet sie selbst zwar einiges an Energie, aber so ragen sie auch im Unterholz hervor und der Wind kann ihre Sporen besser verteilen.

DNA-Analysen haben ergeben, dass sich die Vorfahren des Pilzes am Ende der Kreidezeit entwickelten, als die Dinosaurier und viele andere Tier- und Pflanzenarten ausstarben. In den Frontiers in Fungal Biology schreiben die Entdecker: Damals verwüstete der Einschlag des Asteroiden Chicxulub die Erde. Das viele tote Pflanzenmaterial war eine perfekte Nahrungsquelle für die Pilze.