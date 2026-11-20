Ist es okay, wenn Schülerinnen im Unterricht ihr Gesicht verhüllen?

Mit der Frage haben sich schon mehrere Bundesländer beschäftigt. Und jetzt will auch Nordrhein-Westfalen klarere Regeln dazu beschließen. Das Schulministerium will das Tragen von Burka, Niqab und Co. verbieten. Die Regel soll ins Schulgesetz geschrieben werden.

Das Schulministerium hat dem WDR gesagt, dass für gute Kommunikation zwischen Schülern und Lehrkräften nicht nur Sprache wichtig ist - sondern auch Mimik, Gestik und Blickkontakt. Das Verbot von Gesichtsschleiern soll nicht nur im Unterricht gelten, sondern auch auf dem ganzen Schulgelände und bei Veranstaltungen außerhalb. Ähnliche Regeln gibt's zum Beispiel in Bayern, Niedersachsen und Hamburg.