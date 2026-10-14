Natur auf Rezept vom Arzt - die kann dabei helfen, dass sich Menschen weniger einsam fühlen.

Für eine Studie im Fachmagazin The Lancet Regional Health haben Forschende 320 Erwachsene aus dem Großraum Barcelonas bei einem natur-basierten Programm gegen Einsamkeit begleitet. Die Menschen sollten jede Woche zwei Stunden lang gärtnern, Vögel beobachten oder ein Kunstprojekt in der Natur machen. Die eine Hälfte der Testpersonen machte das alleine, die andere Hälfte traf sich dafür in Kleingruppen.

Beide Strategien wirkten. Sowohl die, die sich allein in der Natur aufhielten, als auch die, die sich in Kleingruppen trafen, fühlten sich noch Monate nach dem Programm weniger einsam. Je einsamer sich die Menschen zu Beginn des Programms fühlten, desto deutlicher wirkte es bei ihnen.

Der Aufenthalt in der Natur schafft eine Art Reservoir der Ruhe, auf das man in stressigen Zeiten zurückgreifen kann, sagen die Forschenden. Jetzt bräuchte es einen Mechanismus, wie man die Ressource Natur in unsere Gesundheitssysteme integrieren kann.