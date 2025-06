Es gilt als die größte je gebaute Digitalkamera: Das Vera C. Rubin Observatorium in Chile.

Das Teleskop hat einen Durchmesser von mehr als acht Metern und wurde hoch in den Anden aufgestellt, um möglichst scharfe Bilder des Universums zu machen. Jetzt sind die ersten veröffentlicht worden. Eins der Bilder zeigt den Trifidnebel und den Lagunennebel. Beide liegen im Sternbild Schütze, mehrere tausend Lichtjahre weit weg von uns. Sie leuchten auf der Aufnahme als orangefarbene, pinke und gelbe Wolken aus Gas und Staub. Das Bild besteht aus mehreren hundert Einzelaufnahmen, die das Teleskop in gut sieben Stunden gemacht hat. So werden bisher unsichtbare Details erst richtig erkennbar.

Über zehn Jahre soll das Teleskop jetzt Aufnahmen machen. So wollen Astronomen eine Art Zeitrafferbild vom Sternenhimmel erstellen. Auch Forschende vom Max-Planck Institut für Astronomie in Heidelberg machen bei dem Projekt mit. Das Team will bisher unbekannte Sterne und Galaxien finden. Und das Teleskop soll auch Asteroiden aufspüren, die Erde und Mond treffen könnten.