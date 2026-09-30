Passt nicht? Dann zurück damit!

Die Menge an Rücksendungen bei Online-Shopping steigt immer weiter. Die Deutsche Presseagentur berichtet über eine Analyse der Uni Bamberg, wonach dieses Jahr voraussichtlich 560 Millionen bestellte Pakete wieder zurückgeschickt werden. Das wären 10 Millionen mehr als letztes Jahr und der bisher höchste Wert.

Dass die Retouren zunehmen, hat laut den Fachleuten auch damit zu tun, dass immer mehr Menschen über Smartphone-Apps einkaufen statt am Computer: Hier wird vorher weniger recherchiert und schneller auf den Bestellbutton geklickt - auch weil viele Onlineshops kostenlose Retouren anbieten.

Besonders häufig wird Kleidung zurückgeschickt. Über 80 Prozent aller Retouren entfallen auf Mode. Das Umweltbundesamtmacht darauf aufmerksam, dass Retouren mehrere Umweltprobleme verursachen, zum Beispiel Treibhausgase durch längere Transportwege oder weil Rücksendungen oft einfach vernichtet werden.