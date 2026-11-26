In Pakistan ist ein 27-Jähriger über Nacht zum Internet-Star geworden.

Die Geschichte dahinter klingt ziemlich wild: Mehran Khan war als Beifahrer auf einem Motorrad unterwegs. Dabei ist er direkt an einem laufenden Cricket-Spiel vorbeigefahren. In dem Moment hat ein Spieler den Ball weit über den Platz hinaus auf die Straße geschlagen - und Khan schaffte es, den Ball aufzufangen- vom fahrenden Motorrad aus.

Eigentlich wollten er und sein Kumpel danach einfach weiterfahren. Die Polizei stoppte die beiden aber und brachte sie ins Stadion. Dort gab es dann Standing Ovations von Spielern und Fans.

Viral ging die Aktion dann auf Social Media. Cricket gilt in Pakistan als Volkssport Nummer eins. Es wird auf Straßen, in Hinterhöfen und auf leeren Grundstücken gespielt.