Pfauen haben sie, viele Papageienarten auch: Schön bunte Federn. Die sollen unter anderem bei der Partnersuche helfen.

Aber Farbpigmente in den Federn haben auch noch weitere Funktionen: Zum Beispiel Melanin, das für schwarz, dunkelblau und grau sorgt - von diesem Pigment weiß man, dass es die Federn vor schädlichen Bakterien schützt.

Forschende aus den USA haben jetzt herausgefunden, dass das für andere typische Papageienfarben wie rot, orange und grün nicht gilt. Für diese Töne ist ein spezielles Pigment verantwortlich, das es nur im Gefieder von Papageien gibt. In Laborversuchen konnten die Bakterien die Federn mit dem Papageien-Pigment deutlich leichter zersetzen als Federn mit Melanin-Pigment.

Die Forschenden schreiben im Journal of Experimental Biology: Die leuchtenden Farben müssen für die Papageien einen großen Vorteil haben, der schwerer wiegt als die Schwächen beim Bakterienschutz.

