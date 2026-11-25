Passend zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25.11. startet Paris eine Kampagne gegen Frauenfeindlichkeit.

In der französischen Hauptstadt werden Kartenspiele mit aufklärenden Inhalten verteilt. Und zwar in Schulen, Jugendzentren, städtischen Einrichtungen und auch direkt an Jugendliche. Zielgruppe sind laut Rathaus Jungen ab zwölf Jahren. Sie sollen die erste Generation junger Männer werden, die vollständig für die Gleichheit engagiert ist.

Nach Angaben der Pariser Verwaltung ist in den letzten Jahren in sozialen Medien eine toxische Manosphere angewachsen. In dieser Welt stellen sich Männer als Opfer einer vermeintlich übertriebenen Gleichberechtigung dar und schüren Hass und Gewalt gegen Frauen. Gleichzeitig würden toxische Bilder von Männlichkeit verbreitet.

Im Schnitt brauche es 26 Minuten, bis einem jungen Mann in den sozialen Medien derartige Inhalte empfohlen würden.

