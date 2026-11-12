Etwa 5000 Meter tief im Meer liegen faustgroße Knollen, die aus Metallen bestehen.

Diese sogenannten Manganknollen wachsen über Millionen Jahre hinweg millimeterweise an und bilden einen festen Untergrund in einem sonst weichen Meeresboden.

Forschende unter anderem von der Uni Bremen haben diese Lebensräume mithilfe von Tauchrobotern untersucht. Sie haben entdeckt, dass in den kleinen Öffnungen der Knollen Meerestiere leben. Im Durchschnitt leben 17 Tiere zusammen. In einer Knolle fanden sie aber auch 245 Tiere. Sie sind für das gesamte Ökosystem der Tiefsee von Bedeutung.

Weil die Manganknollen viel Mangan, Eisen, Kupfer, Kobalt und Nickel enthalten, sind sie auch Ziel von Tiefseebergbau. Ihr Abbau wäre aber ein großer Verlust für den Lebensraum, weil sie sehr lange brauchen, um sich zu bilden.