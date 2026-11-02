Nicht nur Tiere und Pflanzen reisen um die Welt - manchmal tun es auch ganze Landmassen: Vor rund 150 Millionen Jahren ist ein Stück der Australischen Kontinentalplatte abgebrochen und dann etwa 100 Millionen Jahre lang Richtung Asien gedriftet.

Und das hat mit dazu beigetragen, dass die Regenwälder in Südostasien heute zu den artenreichsten der Erde gehören. Das schreiben Forschende unter anderem der Curtin University im Fachmagazin Nature Ecology & Evolution.

Das Team hat mehr als 3.000 Pflanzenfossilien analysiert, die in Bernstein aus Myanmar überdauert haben. Darin konnten die Forschenden 392 verschiedene Typen von Blütenpflanzen, Farnen und Nadelpflanzen identifizieren. Viele dieser Pflanzenlinien kamen in die Region, als der abgebrochene Teil der australischen Kontinentalplatte mit Asien kollidierte - das ist etwa 50 Millionen Jahre her.

Das Team sagt, die Ergebnisse sprechen dafür, dass die tropischen Wälder Südostasiens deutlich ältere Wurzeln haben als bisher angenommen.