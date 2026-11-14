Wenn Strom und Heizen immer teurer werden, hat das offenbar Folgen für das Vertrauen in die Demokratie.

Das ist das Ergebnis einer Studie, an der unter anderem die Uni Greifswald beteiligt ist. Das Forschungsteam hat Energiepreis-Entwicklungen mit Daten zu politischen Einstellungen von deutschen Privathaushalten verknüpft. Raus kam: Wer einen größeren Teil des Einkommens für Strom- und Heizen ausgeben muss als früher, bewertet das politische System kritischer.

Und: Je stärker Haushalte durch Energiekosten finanziell belastet sind, desto weniger vertrauen sie auf Parlamente und Parteien. Die Forschenden erklären sich das Ganze mit dem sogenannten Pocketbook-, also Geldbeutel-Effekt. Der beschreibt das Phänomen, dass Menschen ihre politischen Einstellungen an ihrer eigenen finanziellen Lage ausrichten.

Die Forschenden schreiben im Fachjournal Comparative Political Studies: Energiepolitik sollte sozial gerecht gemacht werden, wenn man Schaden für die Demokratie verhindern will.

Die Zahlen stammen aus den Jahren 2016 bis 2021, also aus einer Zeit, bevor der russische Angriffskrieg auf die Ukraine für deutlich höhere Energiepreise gesorgt hat.

