In Krisenzeiten erscheinen Liebeslieder mit sexuelleren Lyrics.

Das hat ein Forschungsteam der Uni Wien rausgefunden und dafür Popmusik aus den 1970ern bis 2023 untersucht. Die Forschenden haben beobachtet: Inhalte von Popkultur hängen mit gesellschaftlichen Ereignissen zusammen - und Krisen machen Popkultur sexueller.

Grundsätzlich zeigen mehrere Studien, dass sexuelle Anspielungen in Songs in den letzten Jahren insgesamt zugenommen haben. Der Autor der neuen Studie sagt aber, dass sich bei Songtexten romantische und sexuelle Phasen abwechseln. Und gesellschaftliche Krisen begünstigen sexuellere Songtexte für ein bis zwei Jahre.

Grundsätzlich passt dazu, dass Menschen in finanziell stabilen Zeiten eher in langfristige, romantische Beziehungen investieren. In instabilen Zeiten geht die Tendenz dagegen weg von langfristigen emotionalen Bindungen.