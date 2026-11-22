Psychedelika sind dafür bekannt, dass sie die Wahrnehmung verzerren - und sich auf die kognitiven Fähigkeiten eher negativ auswirken.

Forschende der Boston University haben jetzt aber etwas herausgefunden, das in eine ganz andere Richtung geht: In einer Studie ist rausgekommen, dass Psychedelika bestimmte Entscheidungen verbessern können.

Die Wissenschaftler haben dafür einen Versuch mit Mäusen gemacht: Die sollten rausfinden, an welcher von zwei Stellen eine Belohnung ist. Dafür wurden kurz Lichter an der richtigen Stelle angeknipst. Unbehandelte Mäuse machten dabei Fehler: Sie gingen zum Beispiel an denselben Ort zurück, an dem sie schon mal waren, trotz der Lichtreize. Mäuse, die vorher Ketamin oder Psilocybin bekommen hatten, machten weniger Fehler: Sie verließen sich nicht auf Gewohnheiten, sondern eher auf die Lichtreize.

Die Forschung verspricht sich schon länger viel von Psychedelika - vor allem in Sachen Depressionen. Studien zeigen, dass sie zum Teil deutlich besser wirken als Medikamente, die aktuell gegen Depressionen eingesetzt werden.