Am Black Friday versuchen viele Geschäfte und Onlinehändler wieder uns mit großen Prozentzeichen zum Kauf zu verleiten.

So groß ist die Ersparnis aber oft gar nicht: Letztes Jahr lag sie laut dem Preisvergleichsportal guenstiger.de bei etwa 4 Prozent.

Wieso viele von uns trotzdem zuschlagen, erklärt eine Psychologin der Cardiff University im Onlineportal The Conversation. Sie sagt vor allem die zeitliche Begrenzung der Angebote verleite uns zum Kauf. Wir hätten Angst etwas zu verpassen, wenn der Rabatt nächste Woche wieder weg ist. Das sei einer der ältesten Marketingstricks.

Shoppen gegen das Tief

Außerdem liege der Black Friday einfach perfekt: Ende November haben viele Menschen einen Winterblues, also ein Stimmungstief, weil es so früh dunkel wird. Shoppen setzt Glückshormone frei und kann so davon ablenken. Wenn wir dann auch noch das Gefühl haben, viel gespart zu haben, macht uns das nochmal glücklicher.

In der Forschung wird das auch Einkaufstherapie genannt. Aber Studien zeigen auch: Wir unterschätzen, wie schnell die guten Gefühle vom Shoppen wieder weg sind.