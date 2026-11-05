Denn Blinzeln hält die Augenoberflächen feucht und wir können wieder klar sehen. Ein Forschungsteam der Unis Gießen und Texas at Austin wollte wissen, wann genau wir Blinzeln: Es hat 80 Menschen bei verschiedenen Tätigkeiten mit Kameras beobachtet und anschließend knapp 40.000 Blinzler analysiert.



Dabei kam raus: Wir Menschen blinzeln bevorzugt, wenn wir unseren Kopf bewegen. Denn genau dann sind visuelle Informationen fürs Hirn weniger zuverlässig und unwichtiger. Wir verpassen in der Kopfbewegung also nicht so viel, wenn wir unseren Blick mal unterbrechen.



Im Magazin PNAS schreibt das Team auch, dass ein Blinzeln wahrscheinlicher wird, je schneller sich ein Kopf bewegt. Es spricht von einer cleveren Strategie unseres Hirns, diese Phase von weniger verlässlichen Infos für die notwendige Unterbrechung zu nutzen.