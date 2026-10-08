Er ist katholischer Prieser und gehört jetzt zu den beliebtesten DJs der Welt.

Der Portugiese Guilherme Peixoto wurde in einem weltweiten Ranking des Magazins DJ Mag auf Platz 79 von insgesamt 100 gewählt. Peixoto ist Priester des portugiesischen Bistums Braga. Während der Corona-Pandemie machte er im Live-Stream für seine Gemeinde elektronische Musik - in die mischt er zum Beispiel Zitate aus Papst-Texten, Gebeten und anderen religiösen Inhalten.

Als Padre Guilherme legte er auch 2023 beim Weltjugendtag in Lissabon vor einem Millionenpublikum auf. Seitdem tritt er immer öfter international auf - bei Festivals, Veranstaltungen und in Clubs. Allein auf Insta folgen ihm etwa 3,5 Millionen Menschen.

Das britische DJ Mag lässt das Publikum seit knapp 20 Jahren über den beliebtesten DJ abstimmen. Gewonnen hat schon zum sechsten Mal der französische Musikproduzent David Guetta.