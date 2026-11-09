Das Universum ruft - mit diesem Slogan sucht die Nasa gerade neue Astronauten und Astronautinnen.

In den nächsten Wochen nimmt die US-Raumfahrtbehörde Bewerbungen entgegen (bis 3. Dezember). Die Hürden für den Job sind allerdings hoch: Vorraussetzung sind die US-Staatsbürgerschaft, Fitness, ein Master in einem naturwissenschaftlichen Studienfach und Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen.

In einem Video sagt Nasa-Chef Jared Isaacman, die Leute, die ausgesucht werden, könnten auf dem Mond laufen oder auf einer Mondbasis leben. Außerdem geht's darum, eines Tages ganze Teams zum Mars zu bringen. Bei der letzten Bewerbungsrunde vor zwei Jahren hatten sich 8.000 Interessierte gemeldet, zehn wurden ausgewählt. Insgesamt hat die Nasa aktuell etwa 30 aktive Astronauten und Astronautinnen.