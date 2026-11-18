Kein anderes Objekt von Menschen ist so weit von der Erde weg wie die Nasa-Raumsonde Voyager 1.

Sie ist seit 1977 unterwegs und erreicht heute einen neuen Meilenstein: Sie wird heute Vormittag (18.11.) einen Lichttag von der Erde entfernt sein. Das heißt: Man müsste einen Tag lang mit Lichtgeschwindigkeit reisen, um dorthin zu kommen, wo die Sonde jetzt ist. Es sind fast 26 Milliarden Kilometer, 170-mal die Entfernung von der Erde zur Sonne. Voyager 1 hat dafür fast 50 Jahre gebraucht.

Ursprünglich war die Mission der Sonde für vier Jahre geplant. Sie sollte Planeten unseres Sonnensystems erforschen. Weil sie aber danach noch funktionierte, flog sie einfach weiter. Voyager 1 liefert immer noch Daten.