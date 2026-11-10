Die Sportvereine in Deutschland haben so viele Mitglieder wie nie, seit die Zahlen erhoben werden.

Der Deutsche Olympische Sportbund meldet, dass die Vereine Anfang dieses Jahres mehr als 30 Millionen Mitglieder hatten. Das ist ein Rekord. Die Zahlen werden seit Mitte der 1950er Jahre erhoben. In den letzten Jahren sind die Mitglieder-Zahlen in Sportvereinen immer weiter gestiegen. Insgesamt gibt es in Deutschland ungefähr 85.000 Sportvereine.

Der Deutsche Olympische Sportbund sagt: Sportvereine sind Orte, an denen Menschen zusammen kommen. Das sollte man wertschätzen und fördern.

Es gibt in den Vereinen ein Altersgefälle und einen Geschlechter-Unterschied. In den Sportvereinen sind mehr Männer und mehr junge Menschen. Bei den 7- bis 14-jährigen Jungen sind fast 90 Prozent im Sportverein. Bei über-60-jährigen Frauen sind es nur gut 16 Prozent.