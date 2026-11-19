Seit langer Zeit gibt es auf der Welt mehr Christen als Menschen mit einer anderen Religion.

Doch das könnte sich bald ändern. Laut einer neuen Studie könnte es schon in knapp zehn Jahren mehr Muslime als Christen geben. Das haben Forschende des Pew Research Center in den USA ausgerechnet. Der wichtigste Grund: Muslimische Familien bekommen im Schnitt mehr Kinder als christliche. Bis 2070 könnte die Zahl der Muslime deshalb um rund 80 Prozent steigen, die der Christen dagegen nur um 30 Prozent.

Auch in Europa dürfte sich das Verhältnis zwischen den Religionen verändern. Der Anteil der Christen könnte bis 2070 von rund zwei Dritteln auf etwa die Hälfte sinken. Gleichzeitig dürfte der Anteil der Muslime steigen. Trotzdem gäbe es in Europa weiter deutlich mehr Christen als Muslime.

Die Forschenden betonen aber, dass solche Vorhersagen unsicher sind. Kriege oder andere große Krisen können die Entwicklung verändern.