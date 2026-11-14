Wann finden wir einen Preis fair?

Manchmal ist nur 1 Cent entscheidend. Das haben Forschende unter anderem der Ohio State University herausgefunden. Sie haben sich den Effekt bei kleinen Portionen im Restaurant genauer angeschaut - in diesem Fall war es eine Kombi aus Suppe und kleinem Sandwich.

Durch Interviews und ein Experiment mit Testpersonen wurde untersucht, welchen Preis Konsumenten als gerecht empfinden. Gerade kleinere Portionen nehmen Restaurantgäste oft als überteuert wahr. Das ändert sich aber meist schon, wenn die Suppen-Sandwich-Combo zum Beispiel nicht glatte 8 Dollar kostet, sondern 7,99. Im Experiment zeigte sich, dass ungerade Preise als Hinweis auf einen Rabatt oder eine faire Preisgestaltung wahrgenommen werden. Und das steigert die Bestellabsicht bei kleinen Portionen. Bei den regulären Portionen ist das den Kunden relativ egal.

Die Forschenden sehen darin nicht nur einen Ansatz, wie Restaurants bei kleinen Portionen den Absatz steigern können, sondern auch die Kundenzufriedenheit.