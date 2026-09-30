Wenn wir krank sind, dann kann sich die Zusammensetzung von unserem Körpergeruch verändern. Unser Körper gibt ständig organische Verbindungen ab - und der Mix wird zum Beispiel von Ernährung und Stoffwechsel beeinflusst. Aber haben Krankheiten eine charakteristische Geruchsspur - die man zuverlässig erkennen kann?

Das hat ein Team unter anderem vom Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen mit Lasertechnik in einer kleinen Studie untersucht.

Sie haben bei 24 Personen Abstriche genommen. Ein Teil war gesund, ein Teil hatte Parkinson, Covid-19 oder andere Krankheiten. Die Abstriche wurden von einem speziellen Infrarotlaser bestrahlt. Die Moleküle in den Proben absorbieren bestimmte Laser-Wellenlängen - dabei gibt es winzig kleine Druckschwankungen, die ein spezieller Sensor erfassen kann. Und so entsteht ein Muster, eine Art Audio-Fingerabdruck der Stoffe in den Proben. In ersten Tests sahen diese Muster von gesunden Personen anders aus als die von Kranken - und auch die Krankheiten unterschieden sich untereinander. Jetzt müssen laut dem Team größere Studien gemacht werden, um zu zeigen, ob sich Krankheiten zuverlässig durch solche Geruchsmuster unterscheiden lassen.