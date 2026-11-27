Wer im alten Ägypten seinem Nachbarn eins auswischen wollte, verlies sich dabei offenbar auch auf Magie.

Das lassen verkohlte Papyrus-Stückchen aus einem Totentempel in Luxor vermuten. Die Auswertung zeigte: Es handelt sich um Überreste eines Fluch-Rituals.

Priester zeichneten dafür die Schlange Apophis, den Feind des Sonnengottes Re, mit roter Tinte auf ein Stück Papyrus. Dazu schrieben sie, was immer der Auftraggeber verfluchen wollte, also Feinde des Pharaos, das Wetter oder eben ungeliebte Nachbarn.

Bespuckt, getreten und verbrannt

Danach wurden die Payrusstücke offenbar bespuckt, getreten, durchstochen, verbrannt und im Müll entsorgt. Genau solche Spuren weisen die gefundenen Papyrus-Stückchen auf. Die Forschenden sagen, bisher kannte man nur eine Beschreibung des Fluch-Rituals, in einer 2.400 Jahre alten Schrift. Die jetzigen Funde sind etwa 1.000 Jahre älter.

Dass sie überhaupt gefunden wurden, liegt laut den Fachleuten daran, dass sie sich die Müllhalde des Totentempels angeschaut haben.