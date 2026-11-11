Ein extra Daumen - der könnte uns helfen, Aufgaben mit einer Hand zu schaffen, für die eigentlich zwei Hände nötig sind.

Den künstlichen Daumen hat ein Forschungsteam entwickelt und berichtet über seine Tests auf der Preprint-Plattform Arxiv. Ihr "EgoThumb" wird einfach mit Klettbändern an Hand und Unterarm befestigt.

Ein Video zeigt, wie der künstliche Daumen bei Testpersonen jeweils eine kleine Tasse greift und festhält, sodass die Personen dann mit ihrer Hand den Tee umrühren können, ohne die Tasse selbst zu halten.

Die Forschenden sagen, dass ihr Robotik-Daumen funktioniert mit künstlichen Sehnen und gesteuert wird per Bildverarbeitung. Dabei nimmt eine Kamera auf, in welcher Position die Hand jeweils ist - und daraus entschlüsselt die Technik, was der Daumen tun soll. Möglich sind laut den Forschenden verschiedene "Halte- und Manipulationsaufgaben" - zum Beispiel das einhändige Aufdrehen einer Flasche.