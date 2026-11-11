"Ein gutes Gespräch ist wie Pornografie – es lässt sich schwer definieren, aber man erkennt es, wenn man es sieht."

Das ist der erste Satz einer Studie, die untersucht hat, was eine gelungene Unterhaltung ausmacht. Die drei Autorinnen aus den USA schreiben im Fachblatt Science Advances, dass es eine bestimmte Dynamik gibt, die gut funktioniert: Die beteiligten Personen bleiben lange genug bei einem Thema, um es gemeinsam auszuloten, aber sie wechseln auch immer wieder die Perspektive und bringen neue Gedanken ein.

Die Forscherinnen nennen das Pink Noise - rosa Rauschen. Das ist ein Begriff aus der Akustik und bezeichnet ein bestimmtes Muster von Schwankungen, zwischen vollkommen zufälligen und stark vorhersehbaren Abläufen. Genauso ist es bei einem guten Gespräch, sagen die Autorinnen: "beim rosa Rauschen befindet man sich an der Grenze zum Chaos. Man kann einen stabilen Zustand erreichen, bleibt dort aber nicht für immer".

Untersucht wurde übrigens, wie sich die Teilnehmer eines Gesprächs fühlten, nicht, ob es Spaß machte zuzuhören. Die Studie könnte trotzdem auch eine Hilfe für Menschen sein, die gute Podcasts machen wollen.