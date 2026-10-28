Auf der italienischen Insel Sardinien müssen Familien ab nächster Woche in manchen Restaurants ihre Handys abgeben, wenn sie dort essen wollen.

Das Ganze ist Teil der Initiative "A tavola senza schermi" - übersetzt "Am Tisch ohne Bildschirm" - und die wiederum gehört zu einer Kampagne, die was gegen übertriebene Bildschirmzeit von Kindern unternehmen will und stattdessen Interaktion während Mahlzeiten fördern.

15 Restaurants machen mit: Wer dort essen will, muss seine Handys und Tablets abgeben und bekommt dafür eine Mappe mit Spielen und Malsachen, zusammengestellt von der italienischen Vereinigung der Kinderärzte. Die Sachen sollen es leichter machen, ein Gespräch zwischen Kindern und Eltern anzufangen. Außerdem gibt es eine Broschüre zum Umgang mit Sozialen Medien.

Die Aktion soll erst einmal einen Monat dauern und dann ausgeweitet werden. Die Teilnahme ist für die Restaurants freiwillig. Einen italienischen Zeitungsbericht zu dem Thema gibt es hier.