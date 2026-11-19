Fast jedes vierte Kind auf der Welt lebt inzwischen in einem Kriegs- oder Konfliktgebiet.

Das zeigt ein neuer Bericht der Kinderrechtsorganisation Save the Children. Demnach waren im letzten Jahr fast 590 Millionen Kinder betroffen. So viele wie noch nie. Seit Mitte der 90er-Jahre hat sich der Anteil der Kinder, die in Konfliktgebieten leben, mehr als verdoppelt. Besonders stark ist die Zahl im Nahen Osten gestiegen. Weltweit leben aber die meisten betroffenen Kinder in Afrika.

Für die Kinder bedeutet das oft, dass sie fliehen müssen, nicht mehr zur Schule gehen können oder keine medizinische Hilfe kriegen. Laut dem Bericht wurden im letzten Jahr mehr als 14.000 Kinder in Konflikten getötet oder schwer verletzt. Und das sind nur die Fälle, die auch bestätigt werden konnten.

Save the Children wirft der internationalen Staatengemeinschaft vor, die Kinder nicht ausreichend zu schützen.