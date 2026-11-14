Wasserstoff, synthetischer Diesel oder Ammoniak....

Forschende vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt wollen rausfinden, welcher klimafreundlichere Antrieb die Schifffahrt am besten voranbringen könnte.

Dafür lassen sie in Bremerhaven gerade ein spezielles Schiff fertig bauen, die "Modularis". Mit dem wollen die Fachleute die verschiedenen Technologien testen - unter realen Bedingungen. Richtig losgehen könnte es frühestens in einem Jahr, auf Nord- und Ostsee.

Laut dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gehts aber nicht nur um alternative Antriebe: Auf dem Schiff soll auch zu Sicherheit und Verteidigung geforscht werden. Zum Beispiel werden autonome Systeme und neue Navigationsmittel ausprobiert. An die "Modularis" sollen auch Unterwasser- und Überwasserdrohnen andocken können.

Der Bund finanziert das Forschungsprojekt mit mehr als 30 Millionen Euro.