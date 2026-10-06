Wenn wir älter werden, dann nehmen die Zimperlein zu - so heißt es oft. Aber für Schmerzen, lässt sich das nicht so einfach sagen.

Ein Studie im Fachmagazin Nature Medicine beschäftigt sich mit der Frage, ob Schmerzen im Alter zunehmen. Forschende aus Kanada haben hunderte Datenquellen aus den letzten 35 Jahren ausgewertet. Mehr als sechs Millionen Menschen weltweit haben über ihre Schmerzen berichtet, von Kindern bis hin zu 100-Jährigen.

Die wichtigste Erkenntnis - Schmerzen nehmen nicht linear mit dem Alter zu. Den stärksten Anstieg gibt es schon vor dem 55. Lebensjahr und er hängt von anderen Faktoren ab, wie Rauchen, Übergewicht, Einkommen und auch vom Herkunftsland. Je nach betroffenem Körperteil verlaufen die Schmerzmuster unterschiedlich.

Kopf- und Bauchschmerzen waren in etwas jüngeren Jahren häufiger. Rücken-, Hüft- und Knieschmerzen im höheren Alter.

Die Erkenntnisse könnten helfen, die Schmerzprävention zu verbessern.