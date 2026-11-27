Er wird Schmetterling des Jahres 2027. Damit wollen der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland und Schmetterlingsfachleute auf den Verlust solcher Lebensräume aufmerksam machen. Wenn Wald- und Wegesränder kurz gemäht werden, gehen Nahrungsgrundlage und Überwinterungsmöglichkeiten verloren. Auch zunehmende Hitze und Dürreperioden sind ein Problem, weil die Raupen eine feuchte Umgebung brauchen. Helfen könnte es, Flächen wieder zu vernässen und Blühstreifen anzulegen.



Der Gelbwürfelige Dickkopffalter ist nur zwei bis drei Zentimeter groß und mit seinen braunen Flügeln auf den ersten Blick eher unauffällig. Gut erkennen kann man ihn aber an seinen gelben und orangenen Würfelmustern auf den Flügeln.