Auf den ersten Blick sieht sie gar nicht so besonders aus - eine neue Schriftart, die es bald auf Computern geben soll.

Aber die Schriftart basiert auf der Handschrift des berühmten Renaissance-Künstlers Michelangelo. Ein Designstudio hat die Schrift entwickelt, beauftragt von der Dombauhütte des Petersdoms in Rom. Der Vatikan sagt, dass die Schrift (Michelangelus) in Office-Programmen kostenlos genutzt werden kann.

Vorbild waren Originaldokumente mit der Handschrift des Künstlers. Dabei wurde seine Schrift aber nicht kopiert, sondern die Designer nutzen die Proportionen, den Rhythmus und die Form seiner Schriftzüge und entwickelten daraus eine moderne Schrift. Die gibt's auch in kursiv und fett. Laut Vatikan zeigt sich darin eine "starke Spannung zwischen Energie und Kontrolle".

Michelangelo wurde im 15. Jahrhundert geboren und malte unter anderem die Decke der Sixtinischen Kapelle im Vatikan.