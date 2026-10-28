In der Schweiz sind zum ersten Mal Jugendwörter des Jahres gekürt worden - die verschiedenen Sprachen in der Schweiz haben jeweils eigene Gewinner.

In der Deutschschweiz schaffte es der Ausdruck "würd mi" auf Platz 1. Das ist eine Kurzform von "das würde mich nerven". Die Jury waren zehn Jugendliche, sie wählten "würd mi" laut dem Sender SRF unter anderem, weil der Ausdruck schweizerdeutsch ist.

Auf Platz zwei kam "nöd so deep", was so viel bedeutet wie "nicht so ernst". Gefolgt von dem Anglizismus "peak" für "super" oder "mega" - "peak" hat es auch in Deutschland in die Top drei geschafft.

Organisiert hat die Wahl die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. In der französischsprachigen Schweiz fiel die Wahl auf "goumin" für Liebeskummer. Für die italienischsprachige Schweiz wurde "Aura" ausgewählt. Außerdem wird in der Schweiz noch Rätoromanisch gesprochen. Da heißt das Jugendwort "bursa", womit ein Trottel gemeint ist.